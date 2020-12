Ni brindis, ni petons: guia per un Nadal segur

Conscients que la immunitat de grup trigarà mesos en arribar i que fins aleshores cal extremar la prudència, un grup de 12 experts espanyols, entre els quals hi ha professors, investigadors, metges, viròlegs o analistes, ha elaborat una guia per passar uns nadals el més segurs possibles, amb una sèries de recomanacions que es podrien resumir en potenciar les trobades digitals i a l'aire lliure, enviar els regals per missatgeria o tenir clars els grups bombolla. “No es tracta de salvar el Nadal sinó de salvar les vides dels nostres éssers estimats”, conclouen.

A l'espera que el Govern expliqui aquest divendres els protocols que ha preparat per passar el Nadal, i sense oblidar el compliment de les anomenades tres M, mascareta, mans i higiene i metres i distància; i amb el recordatori d'evitar els llocs tancats i/o concorreguts, el grup de 12 experts proposa una sèries de recomanacions per mirar de minimitzar els riscos de propagació del Sars-Cov-2 amb el benentès de les trobades i la socialització que es preveu per als propers dies de Nadal i Reis.

En cas d'entregar regals esmenten la possibilitat d'enviar-los per missatgeria i desinfectar-los a la recepció. En cas de coincidir a la mateixa ciutat, els presents es poden intercanviar a espais oberts com parcs. També proposen fomentar el menjar per emportar i anular els tradicionals àpats d'empresa o de companys d'activitats o amics.

Afavorir les passejades a l'aire lliure com a forma de socialització, i com a canvi d'estil de vida en detriment del clàssic de quedar en espais tancats plens de gent per prendre alguna cosa. Pel què fa a les reunions, proposen definir amb anticipació el grup bombolla permanent i tancat durant aquests dies. Això comportarà la reducció del nombre de convidats que no convisquin amb els amfitrions de l'àpat. Si a casa hi ha persones que formen part d'un grup de risc, demanen aïllaments voluntaris d'entre 10 i 14 dies previs a la trobada per assegurar que no s'està incubant el virus.

També donen recomanacions sobre les proves. “És ideal fer-se un primera prova i després estar en quarantena de 10 a 14 dies i extremar les precaucions”, apunten. I recorden que un resultat negatiu no té perquè ser definitiu ni assegurar que no s'estigui infectat. Aconsellen fer-se dos tests d'antígens amb una diferència de tres o quatre dies per aconseguir una sensibilitat òptima de la prova. Sobre els PCR recorden que poden detectar persones infectades en fases molt inicials del contagi, però que la lentitud en obtenir els resultats pot dificultar una prevenció efectiva de transmissions.

Les recomanacions a taula i sobretaula passen per no tenir convidats que no siguin de la mateixa bombolla. Posar-se gel hidroalcohòlic tan bon punt s'entri a casa. Deixar les sabates a la porta d'entrada. Obviar petons, abraçades i contacte personal directe. I ventilar l'espai, i si pot ser amb corrents d'aire creuat, millor que millor. També recomanen no compartir plats, sinó servir racions individuals. No brindar perquè els vasos poden estar contaminats. I no cantar ni parlar amb un to elevat de veu. “Són propostes molt estrictes però que poden salvar vides”, insisteixen.