“Ningú esmorzant però cinc dinant?”

Les xarxes socials d’àmbit andorrà bullen des de l’anunci, aquest dimecres a la tarda, del darrer paquet de mesures anticovid que ha aprovat Govern, i que preveu que des d’aquesta matinada passada els bars han de tancar, excepte els que puguin ofereir menjar per emportar. Alguns usuaris qüestionen que s’eliminin ‘de facto’ els serveis d’esmorzar i es mantinguin els dinars i sopars quan aquests darrers permeten que s’hi apleguin més comensals. “Ningú esmorzant però sí cinc dinant? Que algú m’ho expliqui”, es pregunta un usuari. D’altres lamenten que la mesura suposarà l’acomiadament, almenys temporal, de treballadors dels establiments de restauració.



També difonen crítiques a l’hora de comparar les mesures restrictives als bars, quan els busos, diuen, “van plens”. I n’hi ha que auguren que la restriccions a l’hostaleria farà que la gent s’ajunti a cases d’amics.



Finalment, perquè no tot són crítiques, hi ha usuaris de xarxes que defensen el paquet de mesures, que afecten sobretot a les escoles i restauració. Entenen que si un dels focus de contagis més gran s’ha demostrar a les terrasses de bars o mentre es fa el cafè quan s’esmorza amb els companys de feina, per tal de mirar de frenar la corba de contagis es tanquin els establiments de manera temporal.