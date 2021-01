Nit de Cap d'Any tranquil·la

La nit de Cap d'Any ha estat tranquil·la tant a Urgències com per a la policia. Així, des del centre hospitalari destaquen que la nit "s'ha desenvolupat amb total normalitat, sense cap incident". Així, concreten que entre les deu de la nit de dijous i les vuit del matí d'aquest divendres s'ha atès vuit pacients, dos dels quals per intoxicacions alcohòliques.

També han detallat que no s'ha registrat cap intervenció del suport vital avançat durant la nit.

A més, l'hospital detalla que la jornada de dijous ha estat el que es qualifica d'"un dia normal", amb una activitat en què es va atendre a Urgències 67 pacients.

Pel que fa a la policia, cal destacar que s'havia posat en marxa un dispositiu especial tenint en compte les restriccions marcades per la Covid-19. Han informat que ha estat una nit "bastant tranquil·la" en què no hi ha hagut cap detenció i en què hi ha hagut intervencions per sorolls, accidents amb danys materials o "desavinences" domèstiques però sense rellevància important. De fet, l'única detenció registrada va ser a última hora de la tarda, i no a la nit, i va ser la d'un conductor que va donar positiu al control d'alcoholèmia, segons han informat des del cos d'ordre.