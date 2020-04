No hi haurà proves de batxillerat

Tal com ja es va anunciar, "com a molt aviat" el r etorn a les classes presencials tindrà lloc l'1 de juny i aprofitant que aquest dilluns acabaven les vacances de Pasqua, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha comparegut en roda de premsa per explicar com es procedirà durant aquest mes i mig fins a aquesta data. Així, ha anunciat que les proves oficials de batxillerat, de batxillerat professional i diploma d'ensenyament professional no es faran aquest any i, en aquest cas, s'ha previst que es tinguin en compte les notes de la darrera avaluació continuada que es va fer.

Els criteris d'avaluació es mantenen i, en el cas del batxillerat es tindran en compte les notes de la darrera avaluació, el treball de recerca i el treball d'acció i servei. La ministra, però, ha fet una crida als estudiants a continuar "preparat-se pel futur" i fer les activitats que els proposi el professorat i també ha manifestat que, ja sigui de manera presencial o virtual, els alumnes podran preparar les proves per a l'accés a la universitat, especialment aquells que necessitin més nota. Pel que fa al batxillerat professional, la ministra ha manifestat que una part del currículum molt important són les pràctiques i que s'intentarà que els alumnes les puguin fer, encara que es vegin reduïdes en el temps. Quant al diploma d'ensenyament professional es tindrà en compte també l'avaluació continuada i no es faran proves certificadores. Vilarrubla ha manifestat que els alumnes de batxillerat ja s'havien pronunciat a favor d'eliminar les proves i ha subratllat el fet que hi hagi hagut "bona entesa" ja que el ministeri també ha optat per aquesta opció. En canvi, els candidats lliures sí que hauran de passar les proves de batxillerat i batxillerat professional, que tindran lloc al mes de juny en un format que encara està per decidir.

Vilarrubla ha anucniat també que el calendari escolar es mantindrà com estava previst i que la formació es farà de manera virtual fins a finals de maig, de fet fins a la darrera setmana, que són vacances escolars. Pel que fa a la possible represa de les classes presencials, a partir del juny, la ministra d'Educació ha incidit en el fet que es treballa en diferents escenaris però que la decisió final es prendrà en base a les dades sanitàries. Així, entre d'altres i en cas que es puguin reprendre les classes, es podria optar per franges horàries diferents o que el retorn fos progressiu. "Tenim un mes i deu dies per davant", ha destacat Vilarrubla, per treballar amb Salut aquest possible retorn. El que sí és clar és que no hi haurà classes els mesos de juliol i agost i que el que sí que es podran buscar són "altres fórmules" d'activitats però no relacionades amb el curs escolar, que fins i tot podrien servir de reforç per a alguns alumnes. La titular d'Educació ha subratllat que AINA i els comuns ja s'han ofert també a proposar activitats per als infants que ajudin a "pal·liar els efectes més negatius" d'aquesta crisi en els alumnes.

De moment, els alumnes continuaran treballant telemàticament i, en aquest sentit, des d'Educació s'ha fet arribar als docents un protocol amb la manera de procedir i en el qual s'inclou, entre d'altres, que les propostes d'activitats que es facin seran de reforç de l'aprenentge ja fet i que no s'avançarà en aquest aprenentatge si no és a demanda expressa de les famílies, amb qui es recomana un contacte constant. En aquest sentit, i qüestionada sobre el fet de com s'avaluarà que els alumnes tenen els coneixements per passar de curs, Vilarrubla ha manifestat que "la majoria tenen molt recorregut" escolar per davant i que potser no és el més important que tinguin aquests coneixements sinó la part emocional i, per això, en cas que es reprenguin les classes es treballarà molt en el benestar dels alumnes. En principi, ha afegit, tots els alumnes passaran de curs i només repetiran aquells per a qui es consideri que és "la millor opció".

La ministra ha destacat l'esforç que han fet els docents, els alumnes i les famílies per a aquest ensenyament virtual i ha subratllat que s'han facilitat 270 tauletes a famílies que no en tenien i la connexió a Internet a 67 que no en disposaven.

I quant a la posada en funcionament del servei de guardes que arrencarà aquest dimarts a les diferents parròquies, ha manifestat que s'han rebut 100 sol·licituds però que la gran majoria no són de famílies que necessiten ara el servei. De fet, aquest dimarts arrenca amb una vintena d'infants als quals ja s'ha assignat un centre. Vilarrubla ha manifestat que se seguiran protocols de seguretat sanitària i que se separaran els més petits dels més grans, ni que sigui en una mateixa aula. També ha remarcat que s'ha optat per obrir vuit centres per facilitar al màxim que les famílies no s'hagin de desplaçar i disminuir així la mobilitat.

Vilarrubla també ha recordat que el sistema per denunciar assetjament escolar i ciberassetjament, el B-Resol, s'ha ampliat durant l'emergència sanitària a altres supòsits perquè els infants i joves puguin fer arribar els seus neguits en cas, per exemple, de situacions d'angoixa. De moment, s'han rebut cinc alertes.

També ha anunciat que aquest dilluns s'han obert les preinscripcions per a la formació professional per via telemàtica i que aviat s'obriran també les sol·licituds del transport escolar i de beques, que poden ser objecte de revisió per adaptar-se a les noves necessitats arran de la crisi.

A l'últim, i qüestionada sobre l'ensenyament universitari, ha manifestat que la Universitat d'Andorra ha organitzat de manera virtual la formació i que el que cal determinar és com es faran les pràctiques d'infermeria.