No és només un problema de joves

Tres homes han estat arrestats aquest cap de setmana per quintuplicar el límit d'alcohol permès al volant. Un home no resident de 50 anys va ser aturat en un control rutinari el vespre de divendres, a les 19.50 hores, i va donar 2,6 grams d'alcohol per litre de sang (g/l). L'endemà al vespre, a les 21.30 hores, un altre conductor, de 63 anys, va donar 2,66 g/l. I la mateixa matinada de dissabte, un altre conductor va donar, a la 1 hores, una taxa de 2,47 g/l. En aquests dos darrers casos, se'ls va practicar la prova després d'haver tingut un accident amb danys materials. Si en les darreres dades difoses pel Cos de Policia, la majoria de positius obeeixen a un perfil força concret: el de joves que són aturats en un control de matinada durant el cap de setmana, en els darrers set dies hi ha diversos positius d'adults que superen de llarg el límit estipulat de taxa d'alcohol permesa en sang. Durant la setmana, dos homes més, residents, de 33 i 37 anys, també han donat positiu.



Del mateix informe de detencions setmanal, difós aquest dilluns per la policia, també destaca l'arrest d'un home no resident de 29 anys, per possessió de 0,4 grams d'heroïna quan intentava entrar amb el seu vehicle al Principat.



Andorra té una taxa legal màxima permesa d’alcohol a la sang de 0,5 g/l, o de 0,25 mg/l en el seu equivalent aspirat, que és la mateixa que hi ha a Espanya i França. Quan el positiu és d'entre 0,5 i 0,8 g/l se sanciona per la via administrativa. I quan se supera aquest darrer, suposa infracció per la via penal, que pot comportar fins a una pena de presó d’un any i una privació del permís de conduir de fins a tres, a més de la multa econòmica.