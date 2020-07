16 plantes amb 32 kilos de 'maria' no són consum propi

El Tribunal Superior ha ratificat la pena de tres anys de presó, un d’ells ferm, per a un home que ja havia estat condemnat per Corts per un delicte un major de tràfic de marihuana en gran quantitat. L’home esta va acusat de la producció i elaboració per a la distribució i venda.

El condemnat va conrear plantes de marihuana en un terreny que tenia llogat en el Camí del Solà d’Andorra la Vella, a uns cinc-cents metres del cementiri de Santa Coloma. Quan la plantació va ser localitzada per la policia es van trobar setze plantes i es va determinar que l’acusat conreava la major part a la distribució i venda i una petita part per al consum propi.

En el moment del comís, les setze plantes de marihuana tenien una alçada de entre 1,80 i 2,70 metres, amb unes fulles de fins a 23 centímetres i plenes de cabdells aptes ja per al consum directe. El pes brut total de les setze plantes era de 32 quilograms i el pes total de les fulles i cabdells d’uns 27,5. El valor total en el mercat era d’uns 36.000 euros. El terreny on l’acusat conreava estava en un lloc emboscat, protegint la seva entrada amb diverses portes i cartells de prohibit el pas. Les plantes estaven cobertes per unes lones de malla de color verd.

Quan es va fer el registre al seu domicili es van trobar una bossa de plàstic i una caixa de llumins contenint llavors de marihuana, tres plantes de marihuana seca de 5 grams, 25 grams i 35 grams, 28 pots de vidre i un pot de plàstic buits. L’acusat va reconèixer ser consumidor habitual.

Després de ser condemnat pel Tribunal de Corts a tres anys de presó, l’home va presentar recurs, negant ser traficant. Al·legava que pateix diferents malalties que pal·lia únicament el consum de marihuana i per tant la plantació era per consum propi.

El Superior confirma la pena en no creure’s que l’home tingués la plantació per al consum propi donada la gran quantitat de marihuana que produïa. Segons el testimoni d’un agent policial, amb els 27,5 quilograms es podien consumir unes 18.000 cigarretes pures de marihuana, el que significa que barrejada amb tabac aquesta xifra es pot multiplicar. A efectes pràctics significa un consum assegurat de quasi 5 anys de ‘porros’ de marihuana pura fumant deu cigarretes al dia. El Superior considera que aquests volums de droga no corresponen al consum propi sinó que són per a vendre.