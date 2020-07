“No tenim prevista cap retallada en el pressupost”

Com afecta la pandèmia al propers curs, des d'un punt de vista pressupostari? Preveuen retallades?

No tenim prevista cap retallada de pressupost. Comptarem amb la mateixa plantilla que ara. El mateix nombre de docents. En aquest sentit no retallarem en efectius.



Tenen algú amb ERTO?

No. I de cara a garantir la presència de professors, tot dependrà de les instruccions que ens marquin els ministeris de Sanitat i d'Educació, però tenim previst començar amb classes presencials, amb l'experiència que ens va donar el retorn a les classes de final del curs passat.



Quins escenaris preveuen per a setembre?

El primer escenari amb el que treballem és el de fer classes presencials. Però tampoc puc ser taxativa, perquè les coses canvien ràpidament. Ara per ara, comptem amb començar al setembre de manera presencial.



Amb quines mesures?

De moment, amb les mateixes que teníem al juny: un màxim de 15 alumnes per classe i 10, en educació infantil. Hem de veure com ho fem marxar tot això amb la plantilla que tenim. Potser de cara al setembre les directrius del Ministeri canvien i si hi ha més alumnes per classe ens fan la gestió més fàcil. Si no, doncs ens adaptarem.



Com ha estat l'experiència, tant per a l'alumne com per al professorat, de les classes virtuals?

En faig una valoració positiva. Sobretot, perquè tots hem improvisat i tot i així hem estat capaços d'acabar el curs. És cert que hi ha moltes coses millorables, però l'experiència ha estat positiva. De tota manera, personalment penso que la fórmula ideal és la de donar classes presencials, que professors i alumnes vagin a l'escola i no perdre el contacte humà, que tan important és en l'educació. Ara bé, també estem més preparats, si hem de tornar a fer classes virtuals.



Què millorarien en relació a l'experiència de final de curs?

Hem aconseguit que els alumnes, que no oblidem que són infants o joves, hagin madurat i s'ho hagin pres de manera responsable. Han seguit les classes i han fet la feina. Hauríem d'intentar millorar que, en el cas de tornar a les classes virtuals, els alumnes que per alguna raó no han pogut seguir el curs no quedin despenjats i tothom quedi satisfet.



Des de la recentralització d'escoles al María Moliner han notat algun canvi en el perfil de l'alumnat que s'hi matricula i de les seves famílies?

Penso que no. Jo vaig arribar a la Conselleria just un any després del canvi de centre. Però diria que tenim el mateix nombre d'alumnes d'un any per l'altre. És a dir, tenim un nombre de matriculacions molt estabilitzat en tot el sistema educatiu.



Quina mitjana d'expedients acadèmics tenen?

Els resultats d'aquest curs, tot i que encara hi ha reclamacions per resoldre, han estat raonablement bons, tenint en compte la situació amb què vam acabar.



Estan adaptant el sistema educatiu espanyol al nou paradigma educatiu, que deixa enrere l'ensenyança magistral tradicional?

Crec que aquest és un tema generalitzat en tots els sistemes educatius. En totes les reunions ministerials que es fan tant en el marc de l'OCDE com d'Europa s'està treballant aquesta manera de treballar per competències.



Treballen la formació en diverses llengües?

Aquest és un dels projectes que tenim, el de reforçar les llengües per intentar que els alumnes surtin bilingües en espanyol i català, a més d'un nivell bo en anglès i francès.



Quin seria per vostè el punt fort del sistema educatiu espanyol?

Que l'alumne és el centre de tot el procés d'ensenyança. Suposo que els tres sistemes del país et respondrem el mateix.



I un segon punt fort?

Segurament, l'aposta per l'aprenentatge de llengües. Castellà, català, i amb un reforç de l'anglès i també del francès.



El Col·legi Àgora ha notat la irrupció del British en nombre de matriculacions?

No disposo de xifres, però crec que l'Àgora manté el nombre de matriculacions. Penso que els dos centres no se solapen perquè ofereixen coses diferents.



Tenen novetats sobre el cas del desembre passat, del professor processat per denuncies d'abús a menors?

El procés està judicialitzat encara. O sigui que fins que no hi hagi una resolució, jo no tinc res a dir sobre aquest cas. L'única cosa que puc dir és que, per al bé de tots, espero que la resolució sigui el més aviat possible.