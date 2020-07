No queda cap malalt de coronavirus al país

Aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, anunciava que al país només hi havia una persona malalta de coronavirus. Aquest dijous, la notícia ha estat que els resultats de les darreres proves PCR/TMA realitzades han permès donar per recuperada aquesta persona. Per tant, després de quatre mesos en què la malaltia ha estat present al Principat, és el primer cop en què cap persona la té activa.

Tal com recorden des de l’executiu, fins a la data hi ha hagut un total de 855 casos registrats al país i 52 defuncions. Des del 18 de juny no hi ha hagut, a més, cap nova detecció.