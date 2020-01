Només 11,74 minuts de tall de llum per client durant el 2019

FEDA s'ha situat aquest 2019 com una de les empreses en l'àmbit europeu que ha donat un millor servei als seus clients, amb talls de llum que durant tot l'any només han arribat a ser d' 11,74 minuts de mitjana per client. Una xifra pràcticament ínfima, tenint en compte que en alguns punts d'Espanya o França, a aquest temps de tall s'hi arriba en un sol dia. Aquest temps és molt inferior al que es va registrar l'any 2018, en què la interrupció energètica va ser de 35 minuts. Des de FEDA, han valorat molt positivament aquestes dades, que són una mostra clara del "compromís que la central té vers els seus clients".

Cal tenir en compte que el temps de tall inclou les aturades programades per fer millores a les instal·lacions, i que per tant, en aquests casos han estat comunicades prèviament a tots els clients sense excepció. Els mesos en què hi ha hagut un temps de tall més elevat ha estat el gener amb prop de 2 minuts (1,96), seguit del mes de juliol amb 1,59 minuts. Durant el mes d'agost, en canvi, no es va apreciar cap incidència. Pel que fa als talls amb més impacte, l'1 de març es va identificar una avaria dins una arqueta de la zona de Prada Casadet, que va afectar 6.106 clients.