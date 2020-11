Només una quarantena de nous contagis les darreres 24 hores

El ministeri de Salut ha notificat aquest dimarts el contagi de 40 persones durant les darreres 24 hores. Per tant, els casos totals ja se situen en 5.477, 4.620 dels quals corresponen a la segona onada i 997 (-33) estan actius. El nombre de defuncions no ha variat, per la qual cosa els traspassos a causa de la pandèmia es mantenen en 75. Les altes ja arriben fins a les 4.405.



A l’hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 25 persones ingressades (-2), de les quals 18 estan a planta i 7 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), totes elles sota ventilació mecànica. Pel que fa al centre sociosanitari del Cedre, a la planta Covid continuen sent 4 els casos actius.



Finalment, pel que fa a la població escolar, actualment hi ha 41 aules (+10) sota vigilància activa, de les quals 8 estan confinades totalment i 33 de manera parcial, mentre que també hi ha 27 classes sota vigilància passiva.