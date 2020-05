Només queden 19 casos actius de Covid-19

El Govern ha informat que del total de 764 casos oficialment comptabilitzats al Principat des de l’inici de la pandèmia, n’hi ha 694 que s’han recuperat, el que suposa dues noves altes mèdiques en les darreres hores. La velocitat en el nombre de pacients que estan superant la Covid-19, demostra la tendència a la baixa, de la presència de coronavirus actiu al país. Actualment hi ha un total de 19 casos actius.

Entre els darrers recuperats hi ha un persona vinculada al sector sanitari; així, només hi hauria 5 professionals de la salut que es troben en fase de recuperació de la malaltia. Del nombre total de casos, n’hi ha 4 que es troben a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, tots ells a planta. A només un dia per començar el desconfinament total de la població, la xifra de defuncions es manté en 51 persones. Ja fa dues setmanes que el Principat no ha tingut cap mort relacionada amb la Covid-19.