Nou persones que han viatjat a la Xina no presenten símptomes de coronavirus

El Govern té identificades nou persones que en les darreres setmanes han estat a la Xina i a les quals se’ls està fent un “seguiment” per comprovar que no estiguin afectades pel coronavirus. D’aquesta manera, el ministre portaveu, Eric Jover, ha destacat el fet que aquestes persones no hagin estat a la zona de major risc (cal recordar que el focus es troba a la ciutat de Wuhan) i que no hi ha cap que presenti símptomes, motiu pel qual no hi ha cap procés de sospita activat. Es miren, però, les persones amb què han estat en contacte i les zones on han estat per si s’han de posar en marxa "mesures addicionals".

Jover ha recordat que s’ha fet una crida a la població perquè, d’una banda, les persones que han de viatjar a la Xina s’inscriguin al registre de viatgers i, de l’altra, que aquelles que en les darreres setmanes havien visitat el país asiàtic es posin en contacte amb el telèfon d’emergències consulars, que és el que han fet aquestes nou persones detectades. Jover també ha recordat que hi ha uns protocols establerts i que s’estan desenvolupant.