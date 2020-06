Nou brot de coronavirus a Salita

Des de la jornada d'aquest dimarts, set persones més han donat positiu en les proves per coronavirus. Sis d'elles estan relacionades amb el centre sociosanitari Salita i només una està mostrant símptomes de la malaltia, per la qual cosa la resta són asimptomàtics. El ministre portaveu, Eric Jover, ha assegurat que "s'estan fent els controls necessaris a totes les persones per saber l'abast del brot". Aquesta incidència en el centre provoca que un cop es coneguin els resultats del cribratge que s'està impulsant, el ministeri de Salut hagi de revisar els protocols per mantenir la seguretat, sobretot pel que fa a l'entrada de visitants. Encara es desconeixen les causes del brot, però Jover ha assenyalat que es tractaria d'una persona malalta que no havia estat detectada degut a la complexitat que suposa "una malaltia tan infecciosa i de difícil control".

Aquests contagis fan pujar la xifra de casos totals a 851, dels quals 65 són actius (cinc més que aquest dimarts). Els pacients recuperats ja ascendeixen fins als 735 i les defuncions es mantenen en 51. Entre els professionals de la salut hi ha tres pacients positius i segueix sense registrar-se cap altra baixa entre els agents dels cossos especials. A l'hospital hi ha una desena de persones i tots ells estan a planta. Dels 71 resultats rebuts aquest dimecres, 62 han donat negatiu i 9 han donat positiu.

D'altra banda, el portaveu del Govern també ha informat que el consell de ministres ha aprovat la continuïtat de la tasca dels 23 professionals mèdics cubans que van arribar al país a finals del mes d'abril per donar suport al sistema sanitari. Així doncs, romandran al país fins a finals de juny amb la voluntat de "descarregar de feina als professionals andorrans", així com donar-los descans després de la feina feta al llarg de l'emergència sanitària.