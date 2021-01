Nou ascensor per facilitar la mobilitat al Pas de la Casa

El comú d'Encamp ha posat en funcionament un nou ascensor per accedir a la plaça dels Coprínceps des del carrer de les Abelletes del Pas de la Casa.

Aquesta actuació, que s'emmarca dins del pla de millora i embelliment dels entorns de l'església de Sant Pere, permet millorar l'accessibilitat a la plaça dels Coprínceps, especialment per a les persones amb mobilitat reduïda, i salvar el desnivell del carrer fins a la plaça des d'un dels eixos d'entrada principals a la vila del Pas de la Casa.

El conseller d'urbanisme i obres públiques, Joan Marc Pifarré, ha explicat que "les millores i l'embelliment de l'espai urbà i l'ordenació de la mobilitat són una prioritat per al comú". El conseller concreta que les obres d'embelliment, com l'arranjament dels entorns de l'església de Sant Pere que es va iniciar en el passat mandat, "tindran continuïtat", i per això, es preveu en els propers mesos l'aprovació del projecte de remodelació del carrer Sant Jordi.

L'ascensor, d'una sola planta, realitzat amb vidre i acer inox, un material altament resistent davant de les condicions climatològiques pròpies de la zona, s'ha integrat totalment en l'espai urbà ja que s'ha construït entre dos edificis d'establiments comercials.