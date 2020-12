Nou paquet d'ajudes: beneficis per a un 30% dels establiments

La corporació comunal d’ Andorra la Vella va aprovar en la passada sessió de consell de comú un nou paquet de mesures que ha de suposar que fins a 1.100 establiments (un 30% dels registrats a la parròquia, que són 3.692) rebin el retorn de l’impost de radicació i les taxes associades corresponents als mesos de novembre i desembre.

Aquesta mesura va especialment destinada a aquells negocis que s’han vist afectats per les restriccions de mobilitat amb els països veïns arran de la crisi del coronavirus i també per les mesures sanitàries que van obligar a tancaments totals o restriccions horàries. Així, se’n podran beneficiar bars, restaurants, hotels i botigues que no siguin d’alimentació, entre molts altres que rebran automàticament la devolució d’aquests imports, sense que hagin de fer cap gestió. El volum que calcula el comú que es destinarà a aquestes ajudes és de 300.000 euros, tal com ja es va anunciar.

Aquestes 1.100 empreses que rebran l’ajuda se sumen a les gairebé 3.000 que ja es van beneficar d’una primera tongada d’ajudes que el comú va aprovar arran dels efectes de la primera onada de la crisi sanitària. Llavors més del 80% dels comerços donats d’alta a la parròquia van rebre el retorn d’aquests imports en concepte d’exoneracions parcials o totals de l'impost de radicació comercial i les taxes associades, la qual cosa va suposar per a les arques comunals deixar de percebre 576.782 euros.