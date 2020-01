Nou intent dels psicòlegs perquè els seus serveis siguin coberts per la CASS

El Col·legi de Psicòlegs ha tancat un seguit de reunions amb el ministeri de Salut per tal de negociar que els seus tractaments puguin ser inclosos a la cartera de serveis, i d'aquesta manera, que la CASS pugui reemborsar als usuaris aquestes visites. Es tracta d'una vella reivindicació que fa temps que els professionals posen sobre la taula però que encara no ha arribat a bon port. El president del col·lectiu, Òscar Fernández, explica que la primera d'aquestes trobades tindrà lloc a finals d'aquest mes i que a partir de llavors se n'hauran de mantenir d'altres. "Són reunions de tanteig", afirma, ja que esperen que des del ministeri se'ls pugui posar sobre la taula quina és la seva proposta i, per part dels psicòlegs, també faran arribar la seva petició: que tots els serveis que presten, i per a qualsevol tipus de pacient, estiguin coberts.

Davant aquestes negociacions Fernández manifesta ser "realista" ja que al llarg d'aquests anys han vist com "tot eren bones paraules i pocs fets". De totes maneres, afirma que tenen "moltes ganes que la cobertura sigui una realitat" i encaren aquestes reunions amb el nou ministre de Salut amb optimisme tot i ser conscients que la proposta que es pot posar sobre la taula des del ministeri pot ser més "restrictiva" que la que ells defensen. En aquest sentit, recorda que en algun moment, alguna de les propostes fetes des del ministeri van ser que només els infants poguessin beneficiar-se de la cobertura per part de la CASS i que en altres ocasions s'han plantejat que només es cobreixin certes patologies.

Lluitar perquè finalment la seva atenció estigui dins la cartera de serveis és només un dels objectius que es plantegen els professionals per a aquest any, ja que a més volen que es pugui aprovar la llei que regula la seva professió. En aquest sentit, Fernández explica que la regulació actual és del 1980 i que, per tant, és totalment necessari que hi hagi una adequació a la realitat actual. Es tracta d'un text que ha treballat el col·legi de manera interna i que segons el president ja està "força avançat", amb la qual cosa esperen que al llarg d'aquest any rebi el vistiplau per a la seva aplicació.

Una altra de les activitats que des del col·legi mantindran aquest 2020 és el servei d' orientació que ofereixen tots els dimarts entre les set i les vuit del vespre a la seu del col·legi. Tal com explica Fernández, "no hi ha una afluència massiva" de persones però sí que hi ha una demanda per part de gent que vol orientar-se sobre quin és el millor tractament que li pot anar o a quina especialitat hauria de recórrer, entre altres dubtes. En aquest sentit, Fernández anima qui tingui dubtes que faci servir aquestes consultes.