Nou rècord mundial de la vergonya

Aquest dissabte s’ha batut un rècord mundial de la vergonya. Un home de 46 anys ha donat una taxa d’alcoholèmia de 5,14 grams per litre d’alcohol en sang (g/l), en un control policial efectuat a les 23.40h. L’anterior marca la tenia un altre resident, que fa tres anys va doar un positiu de 4,86 g/l.



Segons l’informe de detencions difós aquest dilluns per la policia, un conductor hauria alertat els agents en veure moviments extranys d'un vehicle. Quan la policia va aturar el conductor, ja van veure que estava alcoholitzat i li van practicar el pertinent control, en el qual va registrar l'esmentada taxa de 5,14 g/l.



La d'aquest subjecte és una de les 16 detencions per delictes contra la seguretat en el trànsit practicades per la policia durant la darrera setmana.