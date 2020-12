Nou espai per a ús social a Sant Julià de Lòria

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, i el director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernàndez, han signat aquest dilluns un conveni entre les dues parts que suposa la cessió per part de l'ONG al comú lauredià del terreny Soqué de casa Colltout, situat al davant del conjunt residencial Borda del Jaile, a la sortida de Sant Julià de Lòria en direcció a Andorra la Vella, per a ús social públic. Al mateix temps, el conveni també suposa la cessió per part del consistori d'un espai per disposar de material de primera necessitat per a la Creu Roja a l'aparcament de la plaça de la Germandat.

El terreny cedit per la Creu Roja, que compta amb 2.600 metres quadrats, no comprta cap cost per al comú, més enllà de les obres que s'hi facin per condicionar l'espai. Segons ha assegurat el cònsol major, el projecte serà una realitat la propera primavera però el comú encara no ha decidit quin serà l'ús concret del terreny, ja que tant podria ser un espai per a la gent gran, per als infants o una zona verda de repòs. "El que és segur és que ens permetrà millorar la qualitat de vida de la part alta de la parròquia", ha afirmat Majoral. "Just davant del terreny, hi ha una vorera àmplia i ja hem començat a treballar per fer alguna cosa conjunta entre aquest espai enjardinat i la nova zona; en aquest sentit –ha puntualitzat el cònsol lauredià–, una de les demandes dels habitants és que hi falta un parc infantil i, al mateix temps, és evident que Sant Julià no disposa de cap parc per a la gent gran". Per tant, "en un lloc o altre hi ha d'anar, podria ser a la zona del Camp de Perot o aquesta nova zona".

651x366 El terreny està situat al davant del conjunt residencial Borda del Jaile. / COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA El terreny està situat al davant del conjunt residencial Borda del Jaile. / COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

Per la seva banda, Jordi Fernàndez ha comentat la importància de disposar del nou espai per a material a la plaça de la Germandat. "Teníem la inquietud de tenir espais i material preparat per si es produeix qualsevol emergència o catàstrofe, i ara aquesta cessió per part del comú lauredià ens permet intervenir fins i tot si algun nucli poblacional quedés aillat, com malauradament hem viscut en algunes ocasions", ha afirmat.