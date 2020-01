Nous carrils bici entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany

Han passat més de dos anys des que el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, adjudiqués els treballs de redacció del pla de Mobilitat de la vall central, un text amb l'objectiu d'optimitzar el trànsit a les parròquies centrals i que busca millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Tot i estar llest des d'abans de les passades eleccions comunals, serà durant els primers mesos del 2020 que les cònsols d'ambdues parròquies podran conèixer les conclusions. Entre elles, modificar el carrer Prat de la Creu perquè sigui de sentit únic o instaurar una xarxa de carrils bici segregats des de Santa Coloma fins a Escaldes. Així, la ciutat prendria "una morfologia totalment diferent de la mobilitat que tenim avui en dia", ha explicat el director de Mobilitat, Jaume Bonell, en declaracions a l'ARA Andorra.

"Pot ser una oportunitat per utilitzar la bicicleta de manera quotidiana", creu Bonell, donat que els carrils, en estar separats, donarien més seguretat a les persones que vulguin fer de la bicicleta o dels patinets elèctrics els seus elements de mobilitat. "La mobilitat al centre urbà podria experimentar un canvi substancial", apunta, permetent "unes garanties que es traduirien en un major ús". Actualment la majoria són "espais per poder circular en bicicleta" que no podrien definir-se com a carril bici, tot pensant en aquelles persones que practiquen el ciclisme com a esport. Així mateix, la majoria estan situats en sentit nord, donat que "quan van en sentit descendent, arriben als 50 o 60 km/h i poden fer-ho entre el trànsit sense problema".

El pla de Mobilitat de la vall central preveu accions a curt, mitjà i llarg termini i, "si arribem a poder convèncer-les de la necessitat d'implantar-lo", les primeres accions poden veure la llum aviat. Bonell és optimista, atès que "avui tota la classe política està sensibilitzada amb el medi ambient i el canvi climàtic" i, precisament, la seva aplicació comportaria una reducció d'emissions i la millora de la qualitat de l'aire. La pròxima reunió de la Taula nacional de mobilitat, programada per al mes de febrer, acabarà de definir els detalls per a la seva presentació i posada en marxa.

Mobilitat al mòbil

L'aplicació per a dispositius mòbils de Mobilitat, junt amb les més de 125.000 visualitzacions de la pàgina web del departament, van ser per a Jaume Bonell un "element determinant" a l'hora de gestionar el trànsit durant les passades vacances de Nadal, perquè "la gent tingui la informació i pugui prendre una decisió" sobre els moviments que farà dins les fronteres andorranes. Factor al qual se li afegeix la feina conjunta amb els serveis de circulació, la policia i els cossos de seguretat dels països veïns. En aquest sentit, Mobilitat treballa amb la Direcció General de Trànsit i el Servei Català del Trànsit per poder compartir estratègies de trànsit, així com dades i previsions per poder anticipar models de mobilitat.

L'aplicació de Mobilitat va acabar el 2019 amb més de 18.000 descàrregues i amb la voluntat d'integrar-se en la nova aplicació Mou_t_b, creada pel ministeri d'Economia i FEDA, i que actualment es troba en fase de proves. Un programa que aportarà tota aquella informació sobre com desplaçar-se, ja siguin aparcaments, transport públic o serveis de cotxe i bicicleta compartits.

Les diferents enquestes dutes a terme des del departament apunten que únicament el 10% de la mobilitat es fa a través del transport públic. Xifra que des de la nova concessió del servei d'autobusos ha augmentat un 10% més respecte a l'any passat, tal com va informar el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en la darrera comissió de seguiment de les línies de transport nacional regular. Per a Jaume Bonell, el foment del transport públic va lligat a la seva efectivitat, donat que "en el moment que tinguem la capacitat de buidar turismes de la carretera, els autobusos aniran més de pressa i hi haurà més freqüències de pas". El director de Mobilitat considera que per incentivar-ne l'ús "s'ha fet un esforç important quant a preus a través dels abonaments, però encara es poden retocar més".

Agilitzar el trànsit

Amb l'objectiu de tenir una visió total dels moviments dels visitants dins la xarxa viària, Mobilitat posarà en marxa un sistema intel·ligent de comptatge i control dels vehicles que accedeixin al Principat tant per la frontera nord com per la frontera sud. Estaran dividits en quatre bosses de vehicles, una a la vall central, l'altra a la vall d'Orient, la tercera a la vall del Nord i la darrera al Pas de la Casa. "A l'hivern la casuística és una a través de les estacions d'esquí", apunta el director de Mobilitat, de manera que les bosses permetran que, sabent que els esquiadors es desplaçaran cap a la vall central un cop tancades les pistes, "anticipar els moviments dels vehicles i, un cop hagi començat la maniobra 'd'aproximació' cap a la vall central, quina part residual queda a cada lloc". A aquest sistema se li sumaran altres comptatges, com el que usa Mobilitat o les dades recollides a través d'Actua Innovació.

Un cop el departament de Mobilitat disposi de les dades, arribarà el moment d'aplicar els protocols de trànsit escaients per optimitzar el màxim la xarxa viària. "És difícil optimitzar quelcom quan disposes de dades aproximades", reconeix Jaume Bonell. Per això, amb les xifres reals, Mobilitat podrà avançar-se a aquests esdeveniments, reorganitzant el trànsit tant en la baixada de pistes com en les sortides a través de les fronteres. Com que els protocols depenen de les xifres, en el moment que es posi en marxa la bossa de vehicles s'hi començarà a treballar.