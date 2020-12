Nous cursos de català

L'àrea de Llengua Catalana del ministeri de Cultura i Esports ofereix, a partir d’aquest mes de gener, 24 nous cursos gratuïts i presencials de català per a adults. Aquests cursos s’impartiran a Encamp, la Massana, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, i les inscripcions es podran fer a partir de l’11 de gener a través de l’adreça www.cultura.ad/apren-catala.ad, o presencialment als centres de català de Canillo, Encamp, el Pas de la Casa, la Massana i Escaldes-Engordany.

Tal com informen des de l'executiu, la nova oferta formativa de cursos presencials i gratuïts, que van des del nivell A1 fins al B2 i que s’ofereixen en horaris diürns i nocturns, s’encetarà a partir del 25 de gener i se n’oferiran 24 de nous. A més, en tots els centres de català es poden seguir també les formacions de tots els nivells, inclosos el C1 i el C2, mitjançant el mètode gratuït de l’ autoaprenentatge guiat.

Per a aquest 2021 també es manté l’oferta formativa virtual de nivell A1 i es posa en marxa un nou curs virtual d’A2.

D’aquesta manera, el ministeri segueix apostant per l’ampliació d’aquests serveis bàsics per estendre l’aprenentatge de la llengua oficial arreu del territori. A més, aquestes formacions dels diversos nivells, tant les de l’oferta presencial com les de la virtual, també permeten preparar els exàmens oficials amb què es poden obtenir els corresponents diplomes oficials de llengua catalana.

A l’apartat de llengua del web del ministeri de Cultura s’hi pot trobar tota la informació relativa als cursos.

Arran de la Covid-19, els cursos compliran totes les mesures corresponents (neteja d’espais, gel hidroalcohòlic, mascaretes, distància de seguretat, ventilació, etc.) per garantir la seguretat tant dels alumnes com dels professors.