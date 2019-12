Nous preus del taxi per al 2020

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ha publicat aquest divendres les noves tarifes i els suplements de serveis del taxi ordinari interurbà per al 2020. Aquests preus entraran en vigor el proper 7 de gener, després de l'acord del consell de ministre del passat 18 de desembre i que aquest divendres ha estat publicat pel BOPA.

D'aquesta manera, la baixada de bandera passa dels 2,60 euros actuals als 2,65 euros; la tarifa d' horari diürn, els dies laborables, passa de l'1,14 euros per quilòmetre a l'1,16; la tarifa d' horari nocturn i festius passa de l'1,35 euros per quilòmetre a l'1,37. L 'hora d'espera passarà dels 19,15 euros actuals als 19,40. Pel que fa als suplements, la sortida a l'exterior del Principat passa dels 0,55 euros per quilòmetre actuals als 0,56. No tenen cap pujada els suplements de maletes, esquís o paquets que es queden en els 0,60 euros actuals; el suplement per trucada a centraleta que continuarà essent d'un euros i el suplement per als dies especials (1 de gener, 14 de març, 8 de setembre i 25 de desembre) que continua sent de tres euros. Sí que tindrà un increment el suplement per portar més de quatre persones en el vehicle que passa de l'1,30 euros actuals a 1,35.

El president de l' Associació de Taxistes d'Andorra (ATA), Carlos Felipe Dacuña, ha valorat aquestes tarifes que creuen "que són uns bons preus per al sector" i ha afegit que "amb aquesta pujada mínima l'usuari no es veurà molt afectat".