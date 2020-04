Nous protocols de seguretat i higiene per fer i rebre turisme

La pandèmia de la Covid-19 farà que el turisme mundial hagi de tenir en compte nous protocols de seguretat i higiene. Experts de tot el món s’han posat a treballar amb governs i autoritats amb l’objectiu de definir les mesures escaients que permetin viatjar de manera segura. Tot indica que aquestes mesures passaran per mantenir la distància social, l’ús de mascaretes i la desinfecció de superfícies i neteja de mans.

A la pràctica això es traduirà, per exemple, en mantenir una distància de seguretat entre les taules d’un restaurant, entre banyistes en una platja o en les capacitats d’ocupació d’hotels i tota mena d’establiments turístics, transports i altres espais públics.

Una de les opcions que hi ha sobre la taula passaria per posar en funcionament una mena de segell o certificat que acrediti que els establiments o equipaments turístics compleixen amb la normativa que s’aprovi i, per tant, es tracti d’espais segurs i al corrent de les mesures d’higiene i sanitàries.