Nova denúncia per preus a l’alça, ara al Pas de la Casa

Des de l’inici de l’emergència sanitària hi ha hagut un degoteig de denúncies per preus abusius o excessius en establiments del país. El Govern ha obert diversos expedients a farmàcies i supermercats, ja sigui per venda de productes molt per sobre del preu recomanat, ja sigui per tenir a la venda mercaderies no permeses.

L’última denúncia fa referència a un establiment del Pas de la Casa. Un client d’aquest comerç ha fet públic un tiquet de compra en què el preu del xampinyó estaria fixat en 8 euros el quilo. L’import habitual d’aquesta varietat de bolet oscil·la entre 2 i 5 euros en la majoria de comerços del país, depenent de si és de qualitat estàndard o extra. El tiquet mostra també un preu de 7,20 euros el quilo pel tomàquet de cor de bou, i de 6,20 euros pel carbassó. Aquests mateixos productes en altres establiments d’Andorra es venen aproximadament a la meitat de preu el quilo.

Comerciants consultats per l’ ARA Andorra han explicat que aquests dies els preus de les mercaderies fresques poden variar força en funció de si és o no producte de temporada, de la demanda, del proveïdor i de la cadena de distribució. Això podria explicar l’increment de preus, tot i que tret d’excepcions no haurien de ser, matisen, tan pronunciats.