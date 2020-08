Nova cita amb la duresa de l'Spartan Race a Encamp

L' Spartan Race torna a Encamp. La cita esportiva ha estat confirmada per als dies 5 i 6 de setembre. L'esdeveniment, que des del 2016 se celebra a la parròquia, s'adapta enguany als protocols sanitaris per poder celebrar la cursa amb seguretat, limitant la participació en funció de l'evolució de la pandèmia, tal com informen des del comú encampadà.

L'Spartan Race és una cursa d'obstacles, de les més dures del món, i donades les característiques d'aquest esdeveniment i les circumstàncies actuals per la Covid-19, per tal d'evitar els contagis, s'ha adaptat les tipologies de les proves per evitar el contacte físic i poder mantenir les distàncies de seguretat, entre altres mesures previstes, per exemple, per evitar aglomeracions.

Enguany es presenta també una altra novetat i és que l'esdeveniment esportiu es trasllada al centre d'Encamp. El comú ha arribat a un acord, per als quatre anys vinents, amb l'organització perquè l'arribada i la sortida de la prova es realitzi des del centre, concretament, enguany, des del Prat Gran, i algunes de les proves se situïn en espais urbans al centre del poble, fet que converteix l'esdeveniment encara en més singular i atractiu. La nova ubicació busca ser un element de dinamització de la vila i poder incrementar les pernoctacions a la parròquia, "sempre amb la màxima seguretat per a residents i visitants", afirmen des del comú. Perquè això hagi estat possible la corporació comunal ha treballat en coordinació amb Spartan Race, Andorra Turisme, el clúster d'esports i les autoritats sanitàries i mediambientals per aconseguir els objectius esportius, econòmics, de seguretat i sanitaris.

Els recorreguts de les quatre tipologies de curses previstes: sprint, súper, beast i ultra seran completament nous als anys anteriors.



Andorra Turisme, un dels patrocinadors principals que dona suport a la prova ha agraït l'esforç a l'organització per tal d'adaptar l'esdeveniment perquè es pugui celebrar enguany.

Les circumstàncies sanitàries actuals obliguen a revisar pràcticament cada dia la planificació i per tant, l'organització treballa per adaptar l'esdeveniment a les obligacions i necessitats que puguin sorgir en cada moment, i per tant, és possible que encara hi puguin haver adaptacions i canvis durant les setmanes vinents.