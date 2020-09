Nova ensopegada en el camí per aconseguir la vacuna d'Oxford

Nou ensurt en les proves que la Universitat d'Oxford i la farmacèutica AstraZeneca estan duent a terme per aconseguir la vacuna contra la Covid-19. Aquesta vegada ha estat la companyia, i no la universitat, la que ha informat que un segon voluntari va mostrar "símptomes neurològics sense explicació" durant la tercera fase dels assajos clínics.



La farmacèutica considera que, en tots dos casos, no hi ha una relació clara que aquestes malalties estiguin associades amb la vacuna. En el primer cas, es va tractar d'una mielitis transversa, és a dir, una inflamació de la medul·la espinal.



Un total de 18.000 persones participen com a voluntaris en els assajos d'aquesta vacuna. Segons estableix el procediment, en el moment en el qual es detecta alguna reacció adversa, s'han d'aturar les proves i estudiar cada cas de manera acurada per a garantir la seguretat dels participants, però per ara cap de les dues parts ha fet l'anunci, com sí que es va fer fa tres setmanes.



A finals d'agost, la Unió Europea va tancar amb la farmacèutica britànica AstraZeneca un primer contracte que li garanteix l'accés a 300 milions de dosis de la vacuna. Gràcies a un acord amb el govern espanyol, Andorra també es beneficiarà d'una part del total.