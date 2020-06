Nova minideixalleria a l’aparcament Meritxell

El centre d’Andorra la Vella disposa des d'aquest dijous d’una nova minideixalleria comunal, la tercera que hi ha al nucli central de la parròquia, per fomentar els hàbits sostenibles entre la ciutadania, informa el comú de la capital en un comunicat.

El nou equipament està situat a l’aparcament Meritxell (paral·lel a l’avinguda, a l’alçada de l’edifici El Diamant), en una zona molt concorreguda tant per veïns del barri com per turistes. S’hi poden dipositar bateries, petits electrodomèstics, tòners, pintures aerosols, olis vegetals, petits mobles, pneumàtics, piles, bombetes i fluorescents, CDs i radiografies. La instal·lació està oberta al públic cada dia entre les 8 i les 20 hores. Al costat de l’equipament, a més, s’han habilitat espais de reciclatge de vidres i envasos amb la intenció de concentrar els grans espais de recollida de la brossa en un mateix punt.

Amb la posada en marxa d’aquest espai verd s’elimina un punt conflictiu de recollida de brossa de la parròquia i s’ordena, alhora, una àrea que concentra un elevat volum de població i de comerços, tal com ha posat de manifest Gerard Estrella, conseller de Sostenibilitat i Innovació.

La minideixalleria de Meritxell és la tercera fixa que hi ha en funcionament a Andorra la Vella i se suma a les dels aparcaments La Valira i del Parc Central. A més, la parròquia disposa d’un quart punt de recollida mòbil, que es va instal·lant de manera periòdica en diferents àrees per donar cobertura a tota la ciutadania.

En cada un d’aquests espais de reciclatge es recullen anualment uns 11.000 quilos de material divers, el que suposa prop del 4% del total que es genera a la parròquia (unes 345 tones a l’any). Els residus que es dipositen a les minideixalleries amb més assiduïtat són els de vidre, els tubs fluorescents i els pneumàtics.