Noves propostes formatives a L'espai

La Fundació Crèdit Andorrà inicia una nova temporada del seu programa ‘ Envelliment saludable’, d’activitats i formació per a persones majors de 60 anys. Aquesta edició, que tindrà lloc entre els mesos de gener i març, es durà a terme de manera virtual. El nou programa, que comença el 18 de gener, inclou cursos i tallers preventius enfocats al treball de les noves tecnologies, l’alimentació saludable, la història d’Andorra o els primers auxilis. Una de les grans novetats de la temporada serà la visita a la nova exposició del Museu Carmen Thyssen Andorra, que es farà de manera presencial i seguint totes les mesures sanitàries pertinents.

La Fundació Crèdit Andorrà va posar en marxa l’ aula virtual de L’espai a causa de la situació sanitària derivada de la pandèmia de la Covid-19 per fomentar, a través d’eines virtuals, l’educació i la formació. Manifesten que vista la "bona acceptació" que ha tingut la plataforma i amb la voluntat que els usuaris de L’espai puguin participar d’una manera més segura i des de casa dels cursos i tallers, aposten per una nova temporada amb un important volum de formació virtual.

La proposta de la Fundació Crèdit Andorrà està pensada per poder seguir la formació en directe. Per fer-ho s’ha de tenir en compte el dia i l’hora de cada activitat i connectar-s’hi a través de la plataforma de formació virtual de L’espai a la pàgina web de la fundació.

Des de la Fundació Crèdit Andorrà recorden que organitzen aquestes activitats "amb l’objectiu de posar a disposició de les persones més grans de 60 anys eines que els permetin assolir un major benestar". La finalitat última, afegeixen, "és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l’economia, la història i la cultura, entre d’altres".