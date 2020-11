Les ONGs alerten del risc que suposa l'anul·lació de projectes de cooperació per la pandèmia

Les diferents ONGs del país que operen en l'àmbit de la cooperació internacional alerten del fet que molts projectes s'han hagut d'anul·lar, posposar o reorientar per culpa del fet que els voluntaris no s'hagin pogut desplaçar fins a les zones en conflicte o de necessitat i que s'hagi hagut d'aturar la formació que aquests voluntaris han de rebre a causa dels efectes de la pandèmia de la Covid-19. Així s'han expressat els representants de Cooperand, Aigua de Coco, Creuem fronteres, Música per viure i Muntanyencs per l'Himàlaia durant la taula rodona 'El voluntariat internacional davant l’emergència sanitària' que s'ha celebrat aquest dijous a la Universitat d'Andorra (UdA), en el marc del cicle de xerrades 'Cooperació i voluntariat en època de pandèmia'.

En la taula rodona també hi ha estat un representant de l'administració. En concret, Florència Aleix, del departament d'Afers Multilaterals i Cooperació, que ha apuntat la possibilitat d'apostar pel voluntariat nacional, ha explicat que el seu departament ha aconseguit mantenir el pressupost per aquest any i pel vinent, i que per això poden donar les mateixes ajudes. "Hi ha noves iniciatives i noves emergències, així que hem de redistribuir perquè hem tingut menys demandes de subvencions pels projectes que s'han cancel·lat", ha puntualitzat.

També s'ha apuntat com a solució apostar pel voluntariat local. En aquest sentit, Jonatan Pisonero (Aigua de Coco) ha afirmat que "sobre el terreny no hi ha els recursos necessaris perquè se'n surtin sols; això seria ideal, però aleshores no caldria que existíssim les entitats solidàries". Aigua de Coco opera a Madagascar i no preveu obrir la possibilitat d'enviar voluntaris en origen com a mínim fins a l'estiu vinent.

De la seva banda, Carles González (Cooperand) ha afirmat que "és una frustració no poder fer la nostra funció" i que ara "ens trobem a l'espera a veure com evoluciona la situació sanitària". A més, ha explicat que Cooperand opera a Bolívia amb infants i que per això "no podem fer acompanyaments a distància perquè s'ha de crear un vincle amb els més petits". En el seu cas, compten amb gent sobre el terreny, però sense els voluntaris no poden fer la feina en plenitud de condicions.

Per un altre costat, Creuem fronteres és una associació que s'ha creat recentment i que opera de suport pels refugiats del Sàhara Occidental que viuen en camps al sud d'Algèria. Mireia Medeiros ha explicat que van haver de cancel·lar el comboi humanitari que tenien previst enviar aquest mes d'octubre passat i que, a més, els governs respectius van tancar les fronteres que envolten els camps. Malgrat això, tenen previst enviar una caravana el proper mes d'abril.

Per últim, Ester Segura ha estat l'encarregada d'explicar els casos de Música per Viure i Muntanyencs per l’Himàlaia, que operen a Nicaragua i al Nepal. En el primer cas, van haver d'aturar el projecte presencial, però, en no dependre tant de voluntaris, van poder reorientar-lo des de l'àmbit no presencial, mentre que en el segon cas això no ha estat possible i han tingut dificultats per tirar-ho endavant.