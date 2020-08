Obert el nou parc infantil de davant de la plaça Sant Miquel d'Encamp

El nou parc situat davant de la plaça Sant Miquel d'Encamp ja està obert, informa el comú aquest divendres en un comunicat. Una de les peculiaritats d'aquest nou parc és la col·locació d’un equipament infantil multi joc fet amb fusta de robínia, un material molt resistent i que encaixa en l’entorn on està ubicat.

Aquest nou espai multijoc està format per un gronxador amb cinc seients i un castell gegant de 5 metres d’alçada amb diferents opcions de joc: tobogan, cordes o paret d’escalada.

El parc infantil és un altre dels equipaments que s’ha incorporat en la remodelació de les avingudes i que s’integra en la zona de preferència per a vianants que va des de davant de Cal Notari fins a la plaça del Consell General, on la prioritat de pas és per als vianants i la velocitat està limitada a 30km/h.

Aquest nou parc es complementarà els propers mesos amb una zona infantil d'1 a 6 anys, que combinarà jocs i elements visuals vinculats amb els animals, jocs d’equilibri per a infants majors de 3 anys i un espai amb elements cognitius i esportius per a la gent gran al costat de la passarel·la que va cap al complex.

Per tal de mantenir les mesures de seguretat sanitària s’hi ha col·locat un dispensador de gel hidroalcohòlic a l'entrada del parc, igual que a la resta de zones de jocs i espais d’activitats públics de la parròquia.