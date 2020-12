Obertes les inscripcions per a les activitats esportives infantils de Nadal d'Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella ha obert aquest dijous les inscripcions per a les activitats esportives que ofereix la parròquia, juntament amb els clubs, durant les vacances de Nadal. En aquesta ocasió hi ha un campus de bàsquet, amb activitats per a infants i joves d'entre 5 i 15 anys distribuïts en diferents unitats de convivència, un campus kung-fu, i un campus de gimnàstica rítmica adreçat a infants i joves d'entre 6 i 15 anys.

Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web www.andorralavella.ad/inscripcions i, també, mitjançant les respectives entitats esportives (Federació Andorrana de Bàsquet, Club Kung-fu Taichi i Club Rítmica Serradells).

D'altra banda, el pròxim dimecres 9 de desembre, s'obriran les inscripcions per a les activitats de lleure durant els dies de vacances escolars que posa a disposició el departament de Social durant les vacances escolars de Nadal als casals d'infants. Hi ha 80 places distribuïdes entre el casal d'infants El Llamp (59), i la ludoteca de Santa Coloma (30). De la mateixa manera que en el cas anterior, es poden formalitzar les demandes per internet a través del mateix enllaç.