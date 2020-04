Obertes les preinscripcions per via telemàtica a la Fira d'Andorra la Vella

La Covid-19 està afectant de manera important l’activitat econòmica i un dels aparadors més importants del sector empresarial, la Fira d’Andorra la Vella, tampoc no s’escapa de les conseqüències de la crisi sanitària. Per aquest motiu, des del comú d’Andorra la Vella han decidit prorrogar l’obertura d’ inscripcions “donada la situació actual” i al mateix temps, també, ha obert el període de preinscripcions aquest mateix dilluns. Aquestes preinscripcions es poden fer per via telemàtica, i tal com informen des de la corporació comunal, seran tingudes en compte un cop s’obri el període formal d’inscripcions (del qual ja informaran més endavant, manifesten).

Així, la preinscripció a la Fira d'Andorra la Vella es pot fer de manera telemàtica mitjançant el correu electrònic i també per telèfon (730004), de les 9 a les 13.30 hores, de dilluns a divendres. Des del comú manifesten als possibles participants que els "farà costat" i que "s'adaptarà a les circumstàncies actuals".