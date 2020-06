Obertura de més espais als centres esportius d'Encamp i el Pas de la Casa

El comú d'Encamp va reobrint de forma esglaonada els diferents espais dels centres esportius, així des d'aquest dilluns els vestidors i dutxes del complex ja estant en funcionament, de manera que quan es reserva a través de l'aplicació web per la utilització de la instal·lació s'ha de preveure també l'ús de les dutxes i vestidors. Al Centre esportiu del Pas ja van entrar en funcionament la setmana passada, informen des del comú.

Per altra banda també s'obre l'espai de solàrium exterior que en el cas del complex tindrà un horari de deu del matí a una del migdia i de dues a cinc de la tarda, amb una capacitat de deu persones.En el cas del centre del Pas, l'horari serà d'onze del matí a cinc de la tarda amb una capacitat de cinc persones. Cal fer reserva prèvia. Per a l'ús d'aquest espai els usuaris han de portar una tovallola per utilitzar exclusivament a les hamaques.

Per altra banda els usuaris que disposin d'abonament poden fer ús de la piscina exterior de la Mola al Prat Gran, mentre les piscines cobertes estiguin tancades per les millores que s'hi estan realitzant.

Segons destaquen des del comú, les instal·lacions esportives es netegen i desinfecten de forma periòdica durant la jornada. Recorden que l'ús de la mascareta en el recinte interior és obligatori i que cal rentar-se les mans, tant en entrar com en sortir.