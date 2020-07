Objectiu: vendre una imatge de seguretat del país

El comú d'Andorra la Vella ha contractat per aquest any una cinquantena d'informadors turístics d'entre 16 i 25 anys que, convenientment identificats, desenvoluparan la seva tasca a diferents punts d'interès de la parròquia. La seva funció serà la de fer enquestes als visitants i facilitar informació sobre els eixos comercials, els itineraris guiats i els horaris de les activitats dissenyades per l'Oficina de Turisme. Al llarg de l'acte de benvinguda que s'ha celebrat aquest dijous al Centre de congressos de la capital, el conseller de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturri, ha explicat que "aquest és un any molt important", ja que els informadors hauran de "cuidar molt bé al turista i donar-li una molt bona acollida" en la seva arribada al país, així com "donar una imatge de seguretat" davant de la Covid-19.

En total, prendran part de la iniciativa un total de 50 informadors turístics, hi haurà vuit persones ubicades a l'Oficina de Turisme i tres més que faran de guies en els diferents itineraris guiats, a banda d'un guia de muntanya. Per aquest any caldrà seguir un protocol de seguretat que posa l'accent en la distància entre les persones i l'ús en tot moment de la mascareta. "És molt important que donem una imatge de país segur", ha manifestat Canturri. Els informadors s'han distribuït en dos grups per torns de matí i de tarda i esdevé la primera experiència laboral per molts dels joves que participen aquest any.

A conseqüència de la situació actual, el comú ha decidit per aquesta ocasió ampliar el nombre de participants, cosa que permetrà abastir més terreny i captar un major nombre de turistes. Per a algun dels joves ja és el tercer any que actuaran com a informadors, i han destacat que, malgrat que "no podrem interactuar amb els turistes com en altres anys, hem de donar un bon servei perquè estiguin satisfets". Els joves saben que amb aquesta tasca són "la cara visible" del país, és a dir, "les primeres persones que veuran els turistes" i, per tant, la seva tasca pren major importància. Així, tot i les mesures de seguretat que s'hauran de posar en pràctica, els joves han manifestat tenir "molta il·lusió" per començar, ja que aquest "és un treball molt important dins de la societat", han assegurat.