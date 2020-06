Les consultes econòmiques i socials centren les demandes a l'Oficina de l'habitatge durant el confinament

Una de les darreres inauguracions que va fer el Govern, abans de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19 i del confinament, va ser l'Oficina de l'habitatge ubicada a Casa Motxilla, el 25 de febrer. Des del seu inici, les consultes que s'han rebut han estat molt canviants per la situació actual, i si abans de la crisi les consultes estaven relacionades amb l'augment de l'IPC o la pròrroga del contracte del lloguer, durant el confinament han estat principalment de tipus econòmic i social generat per la situació. En total, des del seu inici, l'oficina ha rebut un total de 117 consultes i 77 s'han produït durant aquest període de la pandèmia. El tècnic responsable de l'oficina, Xavier Marchante, ha comentat que des del 16 de març fins al 29 de maig, l'oficina va romandre tancada de forma presencial al públic però es continuava oferint el servei telefònic i a través de correu electrònic. "Hem rebut trucades i correus de tot tipus a la tarda que han provocat que el servei s'ampliés". Cal recordar que, en principi, l'horari d'atenció era de les 8 fins a les 15.30 hores.

En aquest sentit, Marchante ha especificat que abans de l'esclat de la Covid-19, les demandes de la gent es van centrar en la revisió dels contractes del lloguer arran de la llei de mesures urgents dels lloguers de l'habitatge. "Vam detectar que hi havia propietaris que pujaven l'IPC dos cops l'any, en comptes de només un", ha subratllat el tècnic de l'oficina, qui ha indicat que amb la congelació dels lloguers va haver-hi confusions per part dels llogaters "perquè la gent es pensava que no es podia incrementar el lloguer però en realitat, sí que es podia incrementar l'IPC". Sobre aquest mateix aspecte, Marchante també ha comentat que algunes demandes corresponien sobre la pròrroga dels lloguers, ja que en els contractes que finalitzaven el 2020, l'arrendatari tenia dret a demanar-ne una pròrroga sempre i quan estigués al corrent de les seves obligacions. Ara bé, amb l'excepció que el propietari pot recuperar l'habitatge sempre que sigui per a ús propi, per a un familiar o el destini al Govern per a habitatges socials.

Per tant, el major nombre de consultes han estat realitzades per arrendataris, ja que 86 de les 117 consultes les han fet llogaters. A més, del total de demandes que s'han rebut, les relacionades amb l'IPC i la pròrroga del contracte representen un 9,4% del total.

Per altra banda, la situació generada per la pandèmia i el confinament van fer canviar completament el nivell de consultes. "Rebíem trucades de tot tipus i ens vam convertir en un servei més a nivell social i d'ajuts econòmics que en temes d'habitatge". L'aturada va provocar que a principis d'abril gent es trobés sense cobrar i, per tant, "trucaven per veure si a través de l'Oficina de l'habitatge oferíem algun tipus d'ajut". Tal com declara Marchante, segons la demanda i la informació que facilitava la gent, se'ls derivava principalment a les trobades socials de la parròquia i als treballadors socials dels CAPs. Totes aquestes problemàtiques han fet augmentar la demanda d'informació i "hem actuat com una mena de filtre" per derivar a la persona als departaments o organismes pertinents.

Un cop van sorgir els ajuts del Govern, "vam donar informació sobre aquests ajuts, principalment el del lloguer i el de l'atur" i representen un 10,2% de les consultes totals. Marchante ha afegit que algunes trucades estaven relacionades amb els ERTOs i amb els certificats, ja que algunes immobiliàries no volien fer la reducció del 20% perquè encara no s'havia expedit el certificat. Per tant, en totes aquestes consultes l'oficina ha funcionat com un filtratge per redirigir. En aquest apartat, ha volgut destacar la gran tasca del 188, ja que moltes consultes s'han pogut resoldre allà.

Finalment, amb la reobertura presencial de l'oficina el 29 de maig, les consultes de la població han tornat a variar i se centren amb els consums. "Alguns propietaris no ho fan com s'ajusta la llei", ha subratllat el responsable de l'oficina, qui ha afegit que en aquests casos actuen com a mediadors entre propietaris i arrendataris. Després d'aquests tres mesos i mig, amb les variacions que ha provocat la crisi i sense tenir dades prèvies al respecte, Marchante no s'ha volgut aventurar a fer un balanç d'aquests primers mesos del servei, el qual ha de ser el preludi d'una de les apostes del Govern actual, l'Institut Nacional de l'Habitatge. En aquest punt, aquest dimecres va sortir publicada al BOPA l'adjudicació definitiva dels treballs d'assessorament jurídic i de redacció de la normativa necessària per a crear el fons publicoprivat d'habitatge, vinculat a aquest futur institut. L'encàrrec, que s'ha fet a Cases & Lacambra, té un cost de 83.600 euros i el termini d'execució és el 31 de desembre del 2020, quan es podrà renovar anualment amb l'acord previ del Govern fins a un màxim de tres anys.