Una Oficina de l'habitatge com a preludi de l'Institut Nacional

El Govern ha inaugurat aquest dimarts l' Oficina de l'habitatge a les dependències de Casa Motxilla. Fins fa tan sols unes setmanes, en aquestes instal·lacions s'ubicava el Servei de Política Lingüística que s'ha traslladat a l'hotel Rosaleda, on es troba l'actual ministeri de Cultura i Esports. Durant l'acte, el cap de Govern, Xavier Espot, ha indicat que aquesta nova oficina "és l'embrió o el preludi del futur Institut Nacional de l'Habitatge" que s'ha de crear a través d'una iniciativa legislativa. "Sabem que els 'tempos' administratius són llargs", ha comentat Espot, qui ha declarat que tot i que en les properes setmanes entraran a tràmit parlamentari el nou projecte de llei, encara transcorreran alguns mesos per poder disposar del servei.

La nova oficina, la qual tindrà un horari intensiu de les 8 fins a les 15.30 hores de dilluns a divendres, posarà a disposició del ciutadà una persona formada que pugui resoldre tota mena de consultes, ja siguin d'ordre social, com també d'abast més jurídic, segons ha comentat el cap de Govern. "Totes aquestes consultes podran ser ateses en aquesta oficina i en cas que no ho puguin ser, es farà la derivació pertinent". A més, ha afegit que un dels objectius d'aquest servei centralitzat és resoldre el màxim de dubtes i neguits relacionats amb l'habitatge.

En la mateixa línia, el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha indicat que la persona encarregada de l'oficina serà "especialitzada en l' àmbit urbanístic" amb coneixements amplis. "Hem d'acompanyar al ciutadà amb el neguit que té i dirigir-lo", ha manifestat el ministre, qui ha declarat que fins ara no hi havia cap lloc físic on les persones es poguessin dirigir i els dubtes s'atenien al ministeri. "Creiem que és un servei de 360 graus que pot ajudar molt, no només en matèria d'habitatge, sinó també en matèria social". A més, es podran realitzar consultes a través del telèfon 727 133 o del correu electrònic habitatge@govern.ad.

D'altra banda, Filloy també ha explicat que la Taula Nacional de l'Habitatge es tornarà a reunir la primera setmana de març, durant la qual es farà una anàlisi de les mesures urgents que es van adoptar a finals de l'any anterior, es presentaran les darreres dades que disposa el ministeri i es donarà informació sobre l'Oficina de l'habitatge. Finalment, també ha indicat que estan acabant un document informatiu, el qual es basa en un recull de les preguntes més habituals que el ciutadà fa al departament.