Optimisme a les Copes del Món i incertesa en competicions europees

Quan falten unes setmanes per iniciar la temporada 2020-21, la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) ha presentat aquest dimarts la secció d'esquí de fons, capitanejada per Carola Vila i Irineu Esteve. Una vegada més, la federació rep el suport d'Andbank, que contribueix a donar suport als esportistes per tal que puguin participar en esdeveniments d'alt nivell. Tal com ha confirmat l'entrenador de l'equip, Joan Erola, aquesta és una temporada atípica, ja que s'espera que el calendari de competicions de Copa del Món es mantingui, mentre que en el de Copa d'Europa la situació és més incerta. Així, està previst que, en el cas d'Esteve, la seva primera aparició sigui en una prova FIS el 28 i 29 de novembre a Santa Caterina (Itàlia), que servirà com a prèvia a la participació a la Copa del Món de Noruega.

En el cas de Vila, que en principi ha de disputar competicions europees, la situació és diferent. Erola ha detallat que és possible que s'anul·lin moltes de les curses d'aquesta modalitat, i malgrat que "haurem d'anar a l'expectativa dels calendaris", s'estudia l'alternativa que l'esquiadora pugui disputar també una Copa del Món. Tot i això, els seus principals objectius per a la temporada són fer un bon paper al Mundial sub-23 i no es descarta una possible participació en el Mundial absolut.

Segons ha detallat el tècnic, la pretemporada dels esquiadors ha estat la millor dels darrers anys. Fins a l'agost, han estat entrenant-se al Centre de tecnificació de la Rabassa, mentre que durant el mes de setembre s'han fet un total de quatre estades a Passo Stelvio (Itàlia) "i hem pogut tocar una mica de neu". Erola ha reconegut que aquest novembre està sent més difícil, ja que fins a finals de mes no començaran les competicions oficials "i falta part de preparació". Per la seva banda, els esquiadors han explicat que afronten la temporada de la mateixa manera que en anys anteriors i esperen que les competicions es puguin celebrar tal com estan previstes.

El president de la FAE, Josep Pintat, ha agraït el suport de l'entitat financera un any més perquè "sense la seva ajuda no podríem funcionar com ho fem" i ha indicat que, tot i que segurament hi haurà problemes de funcionament a causa de la pandèmia, "els nostres equips estan treballant de valent per superar-los". Al seu torn, el secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, ha recordat que "venim d'una temporada que va acabar amb l'inici de la pandèmia", i és evident que aquesta s'encara "amb incògnites". Des del ministeri s'ha volgut traslladar als esquiadors un missatge d'optimisme i els ha encoratjat a assolir tots els objectius fixats.

Per acabar, el sotsdirector general banca país d'Andbank, Josep Maria Cabanes, ha manifestat que cal "mirar endavant i ser positius", i ha recordat que des de l'entitat "continuem treballant perquè els esportistes puguin triomfar", sigui quina sigui la situació del moment.