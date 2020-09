Prohibit posar-se a roda

Ordino serà l'escenari, aquest dissabte, del 14è Campionat d'Andorra de Contrarrellotge Individual, que organitza l'Agrupació Ciclista Andorrana (ACA) amb el suport, entre d'altres patrocinadors, del comú ordinenc. Toni Iglesias, president de l'ACA, s'ha mostrat aquest dimarts, durant la roda de premsa de presentació de la prova, "content" per poder organitzar aquest esdeveniment, malgrat la situació d'emergència sanitària.



De fet, la crono s'hauria d'haver corregut el darrer cap de setmana de juliol, i s'ha hagut de posposar per al 19 de setembre, aquest dissabte, per poder-se celebrar amb garanties. "S'ha fet un protocol sanitari, per tal de poder mantenir unes mesures que garanteixin la realització de la prova", ha explicat Iglesias. Així, entre d'altres, els ciclistes sortiran de manera individual des del carrer Major d'Ordino, en intervals de 30 segons, i correran fins a la Coma d'Arcalís. Caldrà respectar la distància de seguretat durant la recollida de dorsals, els avituallaments es donaran en bosses perquè els prenguin en ruta i l'entrega de premis serà únicament per als guanyadors. Els ciclistes hauran de dur mascareta a la sortida i a l'arribada, i no es podran posar a roda d'un altre corredor.



La cursa començarà a dos quarts de quatre de la tarda i els organitzadors calculen que acabarà cap a les cinc. De moment, hi ha una vintena d'inscrits, però s'espera que al llarg de la setmana es multipliqui aquesta xifra fins arribar al centenar. "Dijous i divendres tindrem moltes més inscripcions perquè els corredors sempre esperen fins a darrera hora", ha dit Iglesias, qui ha recordat que el topall està en 150 corredors. Des de l'organització recorden que les inscripcions es poden fer fins el mateix dissabte a la web del www.bikeaca.com.



Per part del comú, Jordi Serracanta, conseller de Turisme i Esports i Dinamització, s'ha mostrat satisfet perquè esdeveniments d'aquest tipus "posicionen la parròquia d'Ordino dins el ciclisme en ruta, com ja hem pogut veure aquest estiu, que ha sigut un èxit de ciclistes de carretera". Serracanta ha afegit que el tall a la circulació a motor en els darrers quilòmetres d'Arcalís "ha tingut un retorn molt positiu, i això fa que l'aposta del comú pel turisme esportiu comença a beneficiar una part de l'economia de la parròquia", ha conclòs.