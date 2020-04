El comú d'Ordino assegura que la dimensió de la parròquia els permet arribar a totes les persones

"El nombre de mesures que estem prenent va d'acord amb la dimensió de la parròquia que tenim", ha indicat Eva Choy, cònsol menor d'Ordino i encarregada del benestar social, qui fa un balanç positiu de les mesures adoptades per part del comú en matèries d' afers socials durant el confinament. En aquest sentit, ha assegurat que en ser una parròquia petita els és més fàcil arribar a cadascuna de les persones. Per això han establert un servei d'atenció a la gent gran a partir de trucades telefòniques per veure si estan bé i també per saber el que necessiten.

Tot i no haver detectat cap problema de salut en aquesta ronda de trucades, Choy ha declarat que els treballadors de la Casa Pairal, qui són els qui fan les trucades, han copsat la necessitat d'algunes persones grans de parlar i d'establir conversa durant una estona. D'altra banda, des del comú s'ha establert un telèfon en el qual la gent pot demanar els medicaments o els aliments que necessitin. "Aquest servei el fem amb el personal del comú i el jovent del poble", ha comentat la cònsol menor, qui ha afegit que en aquests moments tenen uns 4 voluntaris i que tan sols tenen 3 o 4 demandes d'aquest servei al dia. D'aquesta manera, ha volgut recalcar que el nombre de voluntaris i de peticions de serveis va d'acord amb la dimensió de la parròquia. Tot i així, ha confirmat que estan "pendents de si cal ampliar aquests serveis".

Una de les altres problemàtiques que està vivint Ordino són els temporers. Des del comú asseguren que han rebut unes 20 trucades d'aquest col·lectiu encarades als preus dels lloguers. Tot i que de moment ningú els ha demanat algun indret o algun espai on viure, Choy ha explicat des del comú han parlat amb els propietaris d'aquests pisos per fer de mediadors i poder aconseguir alguna rebaixa en el preu. "Hi ha propietaris que han acceptat i altres que no". A més, ha afegit que a la parròquia hi ha molts altres temporers que estan sota el paraigua de Saedte i que es troben allotjats en hotels.

Finalment, per tal de distreure a la població, la Capsa, espais de creació, continua oferint tallers de forma telemàtica a tots els seus usuaris. En aquest aspecte, Choy ha comentat que per buscar un punt de diversió al confinament, han tret un concurs fotogràfic a la xarxa social Instagram on es demana a la gent de la parròquia com està vivint aquest confinament sota l’etiqueta #ordinoesquedaacasa.