Ordino caga el tió

Una cinquantena de persones no s’han volgut perdre aquest dijous al matí la tradicional cita amb el cagatió a Ordino, que arran de la pandèmia s’ha hagut d’adaptar. Així, les famílies han pogut gaudir de l’espectacle de la companyia Xip Xap, però ho han hagut de fer asseguts i no s’ha pogut fer la cagada conjunta. Malgrat tot, els infants han rebut un regal que els ha cagat el tió a mans dels actors de Xip Xap.

L’actuació ha omplert la plaça Major de famílies i fins i tot hi eren presents els cònsols i el conseller de Comunicació i Sistemes d’Informació, Xavier Herver, que han participat de forma molt activa a l’espectacle. I és que la companyia ha interactuat el públic a través de diferents cançons.

Aquest dijous a la tarda el Pare Noel també farà la tradicional cavalcada que també s’ha hagut d’adaptar a les circumstàncies actuals. Així, amb sortida des del Serrat, farà un recorregut per tota la parròquia perquè els infants el puguin veure sense haver-se de desplaçar. I a la nit se celebrarà la tradicional missa del gall que aquest any, com a novetat, es retransmetrà en directe pel canal de youtube d’Ordino és viu.