Ordino comença a repartir els tests d'antígens a la població

Ordino ha començat a repartir els tests d'antígens d'autoconsum a la població aquest dissabte. L'objectiu és que la ciutadania pugui fer-se la prova tot just abans d'acudir a les reunions familiars que tindran lloc durant les festes de Nadal. Així, la corporació ha ubicat el punt de recollida a la sala la Buna, i fins al moment ja han passat unes 250 persones.

Segons ha explicat el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, el personal del comú és qui s'encarrega de fer el repartiment, juntament amb la col·laboració de voluntaris que també s'han sumat per donar un cop de mà. Durant aquest dissabte, l'horari de recollida és de les 9 a les 14 hores. A partir de dilluns, i fins dimecres, els ciutadans podran passar per aquest punt entre les 8 i les 20 hores de manera ininterrompuda.

651x366 L'operativa de tests d'antígens ubicada a la sala la Buna d'Ordino. / M. P. (ANA) L'operativa de tests d'antígens ubicada a la sala la Buna d'Ordino. / M. P. (ANA)

Les condicions per adquirir la prova són senzilles. Cada ciutadà ha de portar el seu carnet de la CASS per tenir registrat el número de cens i, un cop validat, se'ls fa entrega del test. A més, des del Govern s'ha recomanat que només es desplaci fins als diferents punts d'Andorra una sola persona per unitat familiar, que portant el carnet de la CASS dels seus convivents també podrà endur-se els seus tests.

Mortés ha recordat que a Ordino hi ha més de 5.000 habitants, però tenint en compte que els tests només es poden repartir a persones majors de 6 anys, el cònsol calcula que es distribuiran al voltant de 4.000.

Precisament, els dos cònsols -Mortés i Choy- han estat els primers a recollir les seves proves. Fins a la sala la Buna també s'ha desplaçat el titular de Salut, Joan Martínez Benazet.

651x366 El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, recollint les proves. / M. P. (ANA) El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, recollint les proves. / M. P. (ANA)

D'aquesta manera, Ordino és la tercera parròquia del Principat que comença el repartiment de proves d'autoconsum. Aquest divendres ja van donar el tret de sortida les parròquies de Sant Julià de Lòria (a la plaça de la Germandat) i la Massana (a la planta baixa de l'edifici la Closeta). Canillo ha començat també aquest dissabte a l'edifici del telecabina de la parròquia i també del Tarter i, Andorra la Vella, començarà amb la distribució aquest migdia, a partir de les 14 hores, a l'antiga plaça de Braus. Escaldes-Engordany comença aquest matí al pavelló del Prat Gran. Per la seva banda, Encamp (a les oficines de Tràmits i Turisme de la parròquia i del Pas de la Casa) arrencarà el repartiment aquest dilluns a partir de les 8 hores.