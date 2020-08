Ordino gasta 10.000 euros en el Roser, 4.000 menys que al 2019

El pressupost pel Roser d'Ordino 2020 ha estat de 10.651,60 euros. D'aquesta manera va sortir publicat el 5 d'agost al BOPA la subvenció en matèria cultural que el comú atorga a la Comissió de Festes d'Ordino amb motiu del programa d'activitats pel Roser d'enguany. Tot haver-hi hagut menys actes i no havent-hi hagut concerts a les nits, que sempre acostuma a ser el que fa pujar el cost de la festa, la dotació pressupostària d'enguany és 4.000 euros més econòmica que el de l'any passat (14.741,71 euros).

Des del comú d'Ordino s'informa que la subvenció dinerària del 2019 a la Comissió de Festes pel Roser va ser 13.100 euros, als quals se li han de sumar dues despeses que va pagar el comú directament, una de 888,77 euros per la seguretat privada i una altra de 752,50 euros pel lloguer de les cabines WC sanitàries. Cal recordar que la situació per la Covid-19 va impedir una celebració habitual del Roser, que va mantenir actes tradicionals com la missa solemne, l'actuació de l'esbart o la plega de roses, però que no va tenir actes multitudinaris ni de nit, a excepció dels focs artificials d'inici i de fi festa.

Quant al pressupost, un altre dels canvis que s'ha produït aquest any és el fet que el comú ha atorgat la subvenció després d'haver-se celebrat el Roser, i els altres anys solia ser prèvia perquè des de la comissió organitzessin els actes. Així, pel Roser 2020 la comissió va haver de crear el programa i contractar grups i després han hagut de passar les despeses al comú perquè els retornés l'aportació corresponent.