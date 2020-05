Ordino torna a la normalitat amb l'obertura de diferents serveis comunals

La parròquia d’ Ordino s’activarà a partir de dimarts 2 de juny amb la reobertura dels principals equipaments i la represa dels serveis comunals. Tal com indiquen des del comú, "una de les represes més esperades" és el servei de ludoescola (de 7.30 a 9 hores i de 17 a 20 hores) per facilitar la tornada a l’escola. Es restableix també el servei de bus parroquial que funcionarà amb total normalitat. Es començaran a aplicar les tarifes a les zones blaves i els aparcaments baixaran les barreres. La deixalleria de les Valls del Nord reobrirà les portes i el servei de recollida de voluminosos tornarà a ser de dos cops per setmana.

Pel que fa a equipaments, la Casa Pairal serà l’únic que romandrà tancat si bé s’habilitarà el jardí d’ús exclusiu per la gent gran, amb un aforament limitat a deu persones. El CEO farà una obertura parcial de les instal·lacions que inclourà gimnàs, piscina i vestidors. L’aforament estarà limitat i l’accés es farà sota reserva prèvia obligatòria. L’edifici sociocultural L’Estudi també obre portes donant continuïtat a l’exposició 'Gent del poble', de Girasol Blanco, que es reprograma del 2 al 26 de juny. La biblioteca estarà oberta amb cita prèvia per al servei de préstec, amb la sala de lectura tancada. I el Centre de natura de la Cortinada reobre gairebé un mes després del que és habitual. Tots els espais comunals indicaran als usuaris els nous protocols amb normes i mesures a seguir per garantir la màxima seguretat a la ciutadania.

En aquesta represa de màxima normalitat, aquest divendres els padrins d’Ordino han rebut la conformitat per tirar endavant la temporada d’horts socials amb deu demandes i un nou protocol a seguir. Hores després de l’autorització, la cònsol menor i consellera de Benestar Social, Eva Choy, amb la cap del departament, Anna Call, han efectuat el sorteig, a la sala del consell, de les parcel·les en absència dels hortolans. “D’aquesta manera agilitzem al màxim un servei que en circumstàncies normals ja estaria en marxa. Més que mai, l’hort pot ser una bona motivació per recuperar la normalitat d’aquest col·lectiu”, ha assegurat la cònsol.