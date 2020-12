Ordino obtindrà el certificat de parròquia segura a excepció de quatre establiments

A finals d'aquest mes d'octubre passat, el comú d'Ordino va presentar un pla de certificació de seguretat per la Covid-19 que oferia a tots els establiments de la parròquia per donar garanties als turistes i també als clients. En un inici, es va marcar el 4 de desembre com a data per tenir enllestits els certificats de l'empresa Bureau Veritas, coincidint amb la suposada obertura de l'estació Ordino Arcalís. Com que les pistes no obriran fins al gener, des del comú s'ha indicat que aquest termini es veu ampliat. A més, han assegurat que excepte quatre establiments, la resta s'han unit al projecte i, per tant, la gran majoria dels comerços de la parròquia disposaran d'aquest certificat.

Per tal d'obtenir-lo, Bureau Veritas havia de fer una auditoria en cada un dels establiments, i aquestes van començar al novembre. En aquests moments, hi ha 39 establiments auditats, el que representa un 46% del total. Entre aquests hi ha des de botigues, perruqueries, papereries, museus, bars, restaurants o hotels, fins a la Casa de la Muntanya i el Centre esportiu d'Ordino.

Tot i així, el procés de les auditories continua en marxa i no s'ha pogut tenir enllestit perquè alguns locals resten tancats, inclosa l'estació Ordino Arcalís, a l'espera que hi hagi mobilitat de turistes entre els països veïns. Per tant, des del comú expliquen que molts certificats encara no s'han pogut donar perquè per fer les auditories, l'establiment ha d'estar obert i en funcionament.

Cal recordar que hi haurà dos tipus de certificats: per una banda el 'Global Safe Site', que serà la certificació pels grans establiments, i per un altre costat, les entitats petites tindran el protocol d'espai segur. En un principi, un cop s'obtingui el certificat, tindrà una validesa de sis mesos i no representarà cap cost pels establiments, ja que és el mateix comú qui assumeix els 40.000 euros del cost del projecte.