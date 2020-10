Ordino subhasta 15 places d'aparcament a la Covanella

El comú d'Ordino ha organitzat per a dimarts 6 d’octubre a les 10 hores una nova convocatòria per a la subhasta pública de quinze places d’aparcament a l'aparcament de la Covanella, ubicat al vial Carrera Nova, al centre del poble d’Ordino. A l’acte hi podran assistir tots aquells ciutadans interessats en alguna de les places que s’exposen a la planta soterrània (-1) amb un preu de sortida que oscil·la entre els 18.013 i els 24.216 euros. La participació es farà amb dites de 500 euros.



Es tracta de la desena subhasta que convoca la corporació comunal per aquestes places, des que es va celebrar la primera convocatòria el març de 2011. Les persones interessades poden veure les places d’aparcament, amb cita prèvia al departament d’Obres i Urbanisme, tal com es va publicar al BOPA el 26 d’agost.