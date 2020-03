Ordino tanca l'edifici administratiu comunal

El comú d’Ordino continua treballant en l’aprovació de més mesures d’actuació i contingència per fer front a la crisi sanitària que afecta tota la població. D’entrada s’ha decidit que l’ edifici administratiu restarà tancat totalment a partir de dijous per protegir la seguretat dels ciutadans i dels empleats que integraven els serveis mínims de vuit del matí a dues del migdia. El tancament de les oficines se suma a la resta d’equipaments que van ser tancats i van suspendre l’activitat divendres passat. El comú ha habilitat el telèfon mòbil 323.749 i l’adreça electrònica tramits@ordino.ad per aquells tràmits de màxima urgència que no es puguin ajornar.

El transport parroquial també es veurà afectat amb la reducció de viatges i freqüències que passarà a ser cada hora en lloc de cada trenta minuts. També recorden que la corporació ha posat altres telèfons operatius al servei de la ciutadania com el 163 d’atenció ciutadana per a qualsevol incidència a la via pública i el 350.502 de benestar social per a qualsevol necessitat de la gent gran que inclouria l’abastiment domèstic, en cas que algú ho requereixi. Les zones d’estacionament limitat, verdes i blaves, inclosos els aparcaments exteriors amb barrera restaran oberts i gratuïts.

Pel que fa a les conseqüències que se’n deriven de l’estat actual d’emergència, el comú d’Ordino ha pres altres acords rellevants com la modificació del calendari fiscal amb l’ajornament dels tribus anuals com el foc i lloc o el pagament dels impostos de béns immobles, pendents de facturació al mes d’abril. També s’aturen la resta de facturacions de preus i taxes d’aquelles serveis que han deixat de funcionar des de divendres passat. S’aplicarà el mateix criteri de suspensió temporal de facturació a les concessions administratives a locals comercials o serveis que han hagut de tancar temporalment. Les modificacions no afecten la resta de serveis que segueixen operatius. Les reclamacions de deutes, des de constrenyiment fins a embargament també queden aturades, segons l’acord. Les mesures continuaran vigents fins que es recuperi la normalitat i els serveis es reprenguin.