Ordino tindrà fira de bestiar a la primavera del 2021

Havent passat l'equador de la temporada d'estiu, els ramaders d'Ordino han acudit a la tradicional benedicció del bestiar que s'ha fet aquest divendres a la vall de Rialb. Amb la presència de les noves generacions, el sector s'ha mostrat satisfet amb el resultat dels primers mesos de calor després d'haver mogut el bestiar -unes 240 vaques i una cinquantena d'eugues-, d'Arcalís i la Coma del Forat a la Vall de Sorteny i Rialb, on s'hi quedaran fins que arribi la tardor.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del comú d'Ordino, Eduard Betriu, ha aprofitat per confirmar la recuperació de la fira de bestiar de la parròquia assegurant que "abans del Nadal donarem tots els detalls del format que estem treballant amb els ramaders; el que puc assegurar és que a la primavera del 2021 hi haurà fira del bestiar a Ordino, perquè feia molts anys que no s'havia fet. Som una parròquia molt ramadera i apostarem per això". Betriu ha avançat que "serà una fira diferent a totes les que es fan fins ara. Serà un producte de país; Andorra és un destí turístic i amb unes muntantes que, sense ramats i pagesos, serien insostenibles, ja que són la base per tenir el país endreçat i fer sostenibles els terrenys".

La tradició de fer una fira de bestiar a Ordino es va perdre als anys 50, quan la mecanització del camp va fer que, poc a poc, els ramaders deixessin d'utilitzar animals per treballar la terra. Aleshores l'esdeveniment es feia cada 7 d'octubre i es desconeix si el comú voldria recuperar també la data o la farien, tal com han comentat, a la primavera.

Per la seva banda, el director del departament d'Agricultura, Josep Maria Casals, s'ha mostrat content del bon estat de la ramaderia a Ordino i ha recordat que des del Govern es treballa per garantir la presència dels joves en el sector ramader. En aquest sentit ha recordat algunes de les línies d'ajuda que tenen a l'abast, com les pràctiques tradicionals de muntanya, els ajuts a la producció ecològica i la diversificació dels cultius, a més de la promoció dels productes que es fan al país.

En relació amb l'esdeveniment, ha afirmat que el departament i el comú ordinenc es reuniran al setembre per poder participar també en la preparació "d'aquesta fira que tindrà un format innovador".