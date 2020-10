Mantenir l'equilibri entre el patrimoni i l'economia, un dels requisits d'Ordino per ser reserva de la biosfera

Més de tres anys ha trigat Ordino a esdevenir Reserva de la Biosfera per la Unesco des que es va començar a treballar el projecte per presentar la candidatura el setembre del 2019. Un procés que segons apunten des del comú ha estat més llarg del que s'esperaven a causa de la pandèmia i també laboriós, ja que un dels aspectes que més valora la Unesco a l'hora d'adjudicar el reconeixement és la participació ciutadana. Per aquest motiu, el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, ha assegurat que durant el procés per elaborar el dossier es van constituir unes taules de treball amb els diferents sectors de la parròquia. De fet, amb les reunions es va elaborar un pla de gestió del qual en surt el full de ruta a seguir. "Ara es tracta de marcar tota una sèrie de plans d'acció per continuar treballant l'equilibri entre el patrimoni natural i l'economia", ha indicat Mortés, qui ha assegurat que es crearà una comissió transversal amb els diferents departaments per marcar prioritats i "incloure els diferents plans a seguir a la partida del pressupost per tal de tirar-los endavant".

Així, el pla de gestió de la Reserva de la Biosfera està dividit per sectors. Pel que fa a l'agricultura i ramaderia, caça i silvicultura, el comú ha de treballar per conservar la biodiversitat, fer una gestió sostenible dels recursos naturals, mitigar els riscs i els impactes del canvi climàtic i dinamitzar el sector. Quant al sector turístic, el pla indica que s'ha de consolidar un model turístic sostenible, millorar l'eficiència i la sostenibilitat de les activitats i promoure la singularitat mediambiental i cultural. Un dels altres sectors implicats és el comerç i el món empresarial i energètic. Aquest apartat fa referència a l'energia i el canvi climàtic, a un model d'urbanisme sostenible, a un pla de mobilitat, a mantenir un teixit comercial dinàmic, proper i sostenible i a tenir una estació d'esquí moderna i sostenible.

D'altra banda, el sector social i cultural també han estat implicats en el projecte per tal de fomentar un desenvolupament social i cultural de la parròquia que garanteixi la qualitat de vida del territori. Finalment, el pla indica que la governança per part de l'administració ha de fomentar els processos participatius dinàmics pel desenvolupament sostenible en l'àmbit mediambiental, econòmic i social. Sobre els futurs plans d'acció que la parròquia ha de començar a treballar, "no diferiran massa del que ja estem fent perquè estem encarrilats amb aquesta línia", ha assegurat Mortés.

"Des de fa molts anys la parròquia d'Ordino ha mantingut aquest equilibri entre l'home i el patrimoni" i el que s'ha de fer és continuar per aquest camí, tal com ha comentat el cònsol major de la parròquia. A més, ha remarcat que és un element més per dinamitzar la parròquia, un dels objectius de la majoria comunal, i també "ens ajudarà a apropar el turisme", el motor econòmic del país. De fet, per tal de donar a conèixer aquest reconeixement, el comú ja ha iniciat una campanya de promoció a través de les xarxes socials, la qual continuarà a la parròquia. "Tots els establiments de la parròquia podran utilitzar el logotip Ordino Reserva de la Biosfera", ha conclòs Mortés.