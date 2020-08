Ordino treballa per ser “un referent en estades esportives”

Ordino ha acollit durant dues setmanes un campus de bàsquet organitzat per l’empresa MVM Esports, en què han pres part dotze joves jugadors “en edat de progressió”. Es tracta d’una de les diverses cites esportives que la parròquia acollirà aquest estiu i que referma la voluntat del comú d’esdevenir “un referent en estades esportives”, tal com ha posat en relleu el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, que ha manifestat que la parròquia “ aposta pel turisme esportiu” segons es recull al pla de dinamització i, en aquest sentit, vol acollir diferents estades tant de l’esport base com de més alt nivell.

En aquest sentit, Serracanta ha defensat la qualitat de les instal·lació de la parròquia i també que siguin accessibles sense haver de fer desplaçaments en vehicle. Un fet que han corroborat Sergi Vidal, responsable d'MVM Esports, i Jan Missé, preparador físic del campus. En aquest sentit, Missé s’ha referit a les infraestructures “de gran nivell” de la parròquia que els ha permès fer preparació física al matí i tècnica a la tarda. Al seu torn, Vidal ha remarcat que des del comú se’ls hagi ofert “totes les facilitats” i ha avançat que tenen la intenció donar continuïtat a aquesta cita.

Els tres esportistes andorrans que han pres part al campus, Bruno i Alexis Bartolomé i Aaron Ganal, han subratllat també la qualitat de les instal·lacions i el fet que hagin pogut acollir aquest campus amb jugadors de nivell, alguns dels quals juguen a l’ACB. En aquest sentit, Serracanta ha afegit que confien en el “boca-orella” per consolidar Ordino com a destinació de turisme esportiu que, a més, ha defensat el conseller, dona vida als establiments de la parròquia i més en un moment complex com l’actual. Fins al 15 de setembre hi ha previstes a la parròquia diferents estades d’equips de futbol, bàsquet o handbol de zones properes al Principat, fonamentalment de Catalunya. Unes visites que malgrat les anul·lacions per la Covid-19, portaran diferents esportistes a la parròquia.