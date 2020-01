Mesures preventives a l'escola francesa d'Ordino fins aquest dijous

Després de la presumpta intoxicació que aquest dimarts van experimentar 47 alumnes de l'últim cicle de l'escola francesa d'Ordino i un professor, el ministeri de Salut, en coordinació amb el d'Educació i Ensenyament Superior, la delegació d'Ensenyament francès i la direcció del centre, ha decidit allargar les mesures preventives fins aquest dijous per evitar la reproducció de l'episodi. Aquesta actuació, segons ha detallat el ministre portaveu, Eric Jover, es basa en aïllar als alumnes de les zones de contagi, repassar els protocols associats als productes de neteja o revisar la correcta ventilació dels espais. A més, es vol esperar a tenir els resultats de les analítiques fetes als tres alumnes a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell "per fer actuacions".

Tot i que Jover ha manifestat que durant la jornada d'aquest dimecres les portes de l'escola s'han obert amb tota normalitat, ha reconegut que Salut encara no té identificat el focus de la infecció. Un fet tranquil·litzant és que "no hi ha hagut noves casuístiques" i cap altre alumne ha presentat alguna simptomatologia semblant a la de les darreres hores.

El ministre portaveu també ha informat que onze alumnes no han assistit al centre aquest dimecres, però no ha atribuït aquest fet a la infecció perquè els pares "han pogut decidir no portar els nens per altres casuístiques". Així doncs, des de l'executiu s'ha adreçat un missatge de "màxima tranquil·litat" i ha recordat que la intoxicació només va provocar un malestar lleu que, ràpidament, es va anar pal·liant i, per tant, "tot ha quedat en un ensurt", ha finalitzat.