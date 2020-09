Ordre a les llars d'infants

Els infants de les escoles bressol no han d'utilitzar mascareta i s'accepta un màxim de quinze infants per unitat de convivència sempre que es compleixin el nombre de professionals i els metres quadrats per infant que s'estableix en el reglament de guarderies. A més, els infants d'una mateixa unitat de convivència es poden relacionar i interactuar entre ells i un infant pot pertànyer a un màxim de dues unitats de convivència. Aquestes noves mesures excepcionals han sortit publicades aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) per fer front a la propagació del coronavirus a les llars d'infants.



Entre aquestes mesures organitzatives, també s'estableix que les unitats de convivència han de ser estables com a mínim d'una setmana i en cas que sigui necessari el canvi d'un infant, s'ha d'efectuar sempre que sigui possible en dilluns, ja que si sortís positiu, s'hauria d'aïllar l'anterior unitat de convivència i la nova. Algunes de les altres mesures indiquen que s'ha d'evitar que un mateix professional atengui diferents unitats de convivència i que en cas de necessitat, el professional ha de minimitzar el contacte amb els infants i extremar les mesures de protecció. De fet, el personal de centre ha de mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig entre ells, han de dur mascareta i totes les peces de roba i calçat que duguin, seran d'ús exclusiu de treball i s'hauran de rentar diàriament.

El nou protocol detalla que cal evitar l'accés al centre a algú amb símptomes de malaltia aguda o en situació d'aïllament domiciliari. En aquest sentit, en el text s'especifica que la febre axil·lar o frontal a partir de 37,2 graus de temperatura es considera malaltia aguda, i per tant, tot treballador o infant amb aquests símptomes no poden acudir al centre. En cas que l'infant presentés símptomes durant el servei, caldrà ubicar-lo en un espai diferent de l'aula separat de la resta del grup i esperar que arribi la família per recollir-lo.

El text també recomana disposar d'una persona encarregada de vetllar pel compliment de les mesures sanitàries per a les diferents instal·lacions o per a tota l'activitat i supervisar aquest compliment. Aquesta mateixa persona serà l'encarregada de garantir la formació i la informació en aquesta matèria a les famílies i a la resta de professionals. Entre les noves mesures del ministeri de Salut es remarca que els espais d'ús polivalent, com ara un menjador o una sala d'usos múltiples, es poden adaptar com a espais d'aula sempre que tinguin ventilació. També indiquen que s'han de reduir les joguines a les quines es poden rentar i desinfectar i que s'ha d'extremar la neteja i la desinfecció del centre, juntament amb una ventilació dels espais de tres cops al dia durant deu minuts.

Pel que fa als àpats, s'han de fer dins de l'aula per evitar contactes i s'ha d'evitar que els infants comparteixin el menjar. Finalment, l'arribada i la recollida dels infants s'ha d'organitzar de manera gradual i només es permet que un familiar reculli o porti un infant i només podrà accedir fins a la porta de l'aula.